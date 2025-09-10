Mitla se convierte en altar sonoro: llega Tierra de los Muertos, el festival que trasciende la música a través de historia, espíritu y sonido

Mitla, Oaxaca, volverá a latir al ritmo de la música
electrónica y de los espíritus ancestrales este 2025 con el anuncio oficial del
Tierra de los Muertos Music and Arts Festival, una celebración que, más allá de
lo sonoro, se erige como un rito contemporáneo de vida, arte y memoria. Durante
tres días —viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre— el valle sagrado que
alguna vez fue conocido como Lyobaa, “lugar de descanso” para los zapotecos,
recibirá a un elenco de artistas que representan la vanguardia internacional de
la música electrónica y que se unirán a una experiencia que honra la historia y
la mística del Día de Muertos en el corazón cultural de México. El evento está
organizado por Set Underground, lo que da un aire de confianza y calidad a las
experiencias que el público podrá vivir de primera mano.
El line up es tan vasto como onírico que dibuja un mapa
sonoro imperdible. Entre los headliners destacan Aera, Ali Farahani con San
Mash, Andre VII, Armen Miran, Cabizbajo, Goldcap, Imnotakyd, Ivory, Konvex,
Marques Wyatt, Nandu, Roderic, Theus Mago y Yamagucci, quienes traerán consigo
la riqueza de estilos que van desde los matices hipnóticos del downtempo hasta
las texturas más profundas del techno melódico. A este cartel se suman figuras
que expanden aún más el horizonte sonoro del festival: Blank, Caro Libertad,
Colossio con Game, Hbb, Jimbo James, Admiral, Anette Cerón con Alo Alo, Double
Max, Jordi Black Tape, Los Huastecos, Melo, Roal, Amené, Timeless y Svetlan
Dimitroiva, además de otras sorpresas que serán develadas en los próximos meses.
Una alineación que confirma a Mitla como escenario de uno de los encuentros más
ambiciosos y relevantes de la electrónica contemporánea en México.
Pero Tierra de los Muertos no se limita a un desfile de beats y tornamesas. Desde su concepción en 2021, inspirada por la fuerza visual del desfile de Día de Muertos en el filme Spectre y nutrida por la convicción de que Oaxaca es el epicentro espiritual de esta celebración, el festival se ha concebido como un portal: una experiencia integral donde la música convive con el arte, el bienestar, la gastronomía y la historia viva. En Mitla, tierra que conecta con el Mictlán, cada nota se convierte en ofrenda, cada mezcla en un diálogo entre la modernidad y las raíces.
Las experiencias paralelas al cartel musical confirman esta
visión. Entre los rituales de bienestar destacan sound baths, meditaciones
inmersivas, danzas extáticas y ceremonias de cacao, prácticas que invitan a los
asistentes a reconectar con su esencia mientras la música fluye como un río de
energía colectiva. En el terreno gastronómico, la cita es imperdible: el sábado
por la noche, en los campos de agave de La Fortaleza, el reconocido chef
Rodolfo Castellanos encabezará una cena performática que unirá alta cocina,
tradición local y un segmento de cata de mezcal bajo el cielo oaxaqueño,
transformando la mesa en un altar de sabores y símbolos.
El festival, que nació como un sueño íntimo y casi
cinematográfico, se ha consolidado como un punto de convergencia cultural en
donde la herencia zapoteca, el poder de la música electrónica y el espíritu del
Día de Muertos encuentran un lenguaje común. Tierra de los Muertos es más que
un festival: es un portal a la memoria, al cuerpo y al futuro, un viaje que
convierte a Mitla en un escenario irrepetible, donde la muerte no es ausencia,
sino celebración de la vida en todas sus formas.
Durante esos tres días de octubre, Oaxaca será faro mundial
del arte sonoro y de las experiencias inmersivas, atrayendo a viajeros de todos
los continentes. Porque Tierra de los Muertos no sólo convoca a bailar, sino a
habitar una vivencia total: perderse en la música, descubrir la gastronomía
oaxaqueña, adentrarse en la espiritualidad de un pueblo que honra a sus
ancestros y, al mismo tiempo, abrirse al vértigo creativo de la
contemporaneidad.
La promesa es clara: al caer la noche, cuando los sonidos se
fundan con el eco de las montañas y el fulgor de las velas se confunda con las
luces del escenario, Mitla volverá a recordarnos que en México la muerte es
fiesta, rito y eternidad. Y Tierra de los Muertos Music and Arts Festival será
el altar mayor donde el mundo entero se dará cita para celebrarlo.
Tierra de los Muertos no es sólo un festival.
Es un portal.
Un viaje a través de la historia, el espíritu y el sonido.
