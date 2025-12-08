Chiapas visita al Grupo Relámpagos para afinar protocolos de rescate aéreo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Grupo Relámpagos volvió a funcionar como punto de referencia para otras entidades del país. Esta vez recibió a personal de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, que llegó a la capital mexiquense para un intercambio técnico enfocado en operaciones aéreas de emergencia, rescate y combate a incendios. Durante la visita, los especialistas chiapanecos conocieron de cerca el equipo, los procesos de atención y los protocolos que han posicionado a Relámpagos como un modelo nacional.
El Coordinador de Supervisión y Evaluación Regional de
Chiapas explicó que el recorrido se realizó por instrucción del Secretario
Mauricio Cordero, con el objetivo de observar de primera mano las actividades y
herramientas que fortalecen la protección civil. Agradeció la apertura del
personal mexiquense, especialmente la del ingeniero Héctor Trejo, encargado del
grupo, y aseguró que regresan a Chiapas con nuevas ideas y mejores prácticas
para seguir elevando su nivel operativo.
El Grupo Relámpagos mantiene su prestigio gracias a su velocidad de respuesta, la experiencia de sus tripulaciones y su capacidad para trasladar pacientes críticos o realizar rescates complejos.
