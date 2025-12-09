Mueren dos mujeres tras accidente en la Texcoco - Lechería
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La
madrugada de este lunes en la Lechería - Texcoco, a la altura de Termodinámica
en Acolman, dos mujeres perdieron la vida tras un brutal choque que dejó los
vehículos destrozados.
Según testigos, todo ocurrió cuando una camioneta invadió el
carril contrario y se estrelló de frente contra un automóvil particular. El
impacto fue tan fuerte que los vehículos quedaron irreconocibles.
Elementos de emergencia llegaron al lugar para rescatar los
cuerpos y retirar los restos de los autos, mientras la carretera permaneció
cerrada por varias horas, provocando caos y desesperación entre los
conductores.
Vecinos y automovilistas narraban escenas desgarradoras de
los momentos posteriores al choque. Las autoridades iniciaron las
investigaciones para determinar responsabilidades, pero el dolor por la pérdida
de las dos víctimas aún pesa sobre la comunidad.
Según la primera línea de investigación el causante de este accidente se encontraría manejando bajo los efectos del alcohol.
