martes, 9 de diciembre de 2025

Mueren dos mujeres tras accidente en la Texcoco - Lechería

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La madrugada de este lunes en la Lechería - Texcoco, a la altura de Termodinámica en Acolman, dos mujeres perdieron la vida tras un brutal choque que dejó los vehículos destrozados.

Según testigos, todo ocurrió cuando una camioneta invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra un automóvil particular. El impacto fue tan fuerte que los vehículos quedaron irreconocibles.

Elementos de emergencia llegaron al lugar para rescatar los cuerpos y retirar los restos de los autos, mientras la carretera permaneció cerrada por varias horas, provocando caos y desesperación entre los conductores.

Vecinos y automovilistas narraban escenas desgarradoras de los momentos posteriores al choque. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades, pero el dolor por la pérdida de las dos víctimas aún pesa sobre la comunidad.

Según la primera línea de investigación el causante de este accidente se encontraría manejando bajo los efectos del alcohol.

