Mario Paredes rinde Primer Informe de Gobierno en
Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El
presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, rindió este lunes
su primer informe de gobierno ante sectores sociales y vecinos del municipio.
Durante su discurso, destacó los avances y logros en áreas clave, con énfasis
en el trabajo social realizado durante el primer año de su administración.
Paredes subrayó acciones en seguridad, obra pública, salud,
educación, desarrollo social y medio ambiente, reiterando el compromiso de su
gobierno por mejorar la calidad de vida de los teotihuacanos.
Uno de los puntos más destacados fue el impulso a la infraestructura
y las obras públicas, donde se han invertido recursos significativos para
modernizar calles, rehabilitar espacios públicos y ampliar servicios básicos.
Este esfuerzo ha sido reconocido por la ciudadanía, que ya se refiere a él como
“el presidente de las obras”.
En materia de seguridad, señaló la implementación de nuevas
estrategias de vigilancia y la coordinación con autoridades estatales y
federales para reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de
seguridad. También mencionó el fortalecimiento de los programas de salud y
educación, con mejoras en clínicas municipales y el impulso de becas y apoyos
para jóvenes.
El presidente hizo hincapié en la importancia de un
desarrollo social sostenible, que contemple tanto la modernización de la
infraestructura como el cuidado del medio ambiente.
“El trabajo que hemos realizado hasta ahora es solo el
comienzo. Agradezco a la Gobernadora por su constante apoyo. Seguimos
comprometidos con nuestra gente, con nuestras tradiciones y con el futuro de
Teotihuacán”, expresó.
En representación de la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez Álvarez, asistió Adriana Vidrio Longoria, Directora de proyectos
Turísticos de la Secretaría de Cutltura y Turismo, quien felicitó al mandatario
municipal por los logros que ha tenido Teotihuacán socialmente y como municipio
turístico.
El informe completo lo podrán consultar en la página del ayuntamiento dando click aquí
