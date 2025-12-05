viernes, 5 de diciembre de 2025

Asesinaron a un padre y su hijo por un pleito de tránsito: 55 años de cárcel


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- Dos hombres fueron asesinados tras un ataque que estremeció a Chimalhuacán. Una de las víctimas estaba dentro de su automóvil KIA sobre la avenida Xochitenco cuando fue impactado por detrás por Martín González Nieto.

Al observar el problema vehicular, la víctima pidió ayuda a sus padres, estos llegaron al lugar, momento en que González Nieto, el ahora asesino convocó a Luis Fernando Cristóbal Sánchez y Luis Ángel Mendoza Arreola. Los tres iniciaron una confrontación que terminó cuando Cristóbal Sánchez sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima y su padre, provocando la muerte de ambos. Posteriormente, los agresores huyeron.

Las investigaciones del Ministerio Público permitieron identificar a los responsables y se emitieron órdenes de aprehensión. Los tres hombres fueron detenidos y recluidos en un Centro de Prevención y Readaptación Social. Tras el proceso legal, un juez los declaró culpables y les impuso 55 años de prisión a cada uno, además de una multa de 309,424 pesos y la obligación de reparar el daño con 237,768 pesos por cada víctima.

La tragedia que inundó toda una familia por fin comienza a tener justicia.

