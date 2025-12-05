Asesinaron a un padre y su hijo por un pleito de tránsito: 55 años de cárcel
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- Dos hombres
fueron asesinados tras un ataque que estremeció a Chimalhuacán. Una de las
víctimas estaba dentro de su automóvil KIA sobre la avenida Xochitenco cuando
fue impactado por detrás por Martín González Nieto.
Al observar el problema vehicular, la víctima pidió ayuda a
sus padres, estos llegaron al lugar, momento en que González Nieto, el ahora
asesino convocó a Luis Fernando Cristóbal Sánchez y Luis Ángel Mendoza Arreola.
Los tres iniciaron una confrontación que terminó cuando Cristóbal Sánchez sacó
un arma de fuego y disparó contra la víctima y su padre, provocando la muerte
de ambos. Posteriormente, los agresores huyeron.
Las investigaciones del Ministerio Público permitieron
identificar a los responsables y se emitieron órdenes de aprehensión. Los tres
hombres fueron detenidos y recluidos en un Centro de Prevención y Readaptación
Social. Tras el proceso legal, un juez los declaró culpables y les impuso 55
años de prisión a cada uno, además de una multa de 309,424 pesos y la
obligación de reparar el daño con 237,768 pesos por cada víctima.
La tragedia que inundó toda una familia por fin comienza a tener justicia.
