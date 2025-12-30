Gobierno mexiquense anuncia la creación de siete bachilleratos tecnológicos y diez planteles renovados
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México anunció que se sigue dando pasos firmes hacia un futuro
más educativo. Con un objetivo claro, que es ampliar la cobertura de la
Educación Media Superior al 85%, el estado no solo está cumpliendo con su
parte, sino que va más allá, generando nuevas oportunidades para los jóvenes
mexiquenses.
Uno de los avances más destacados es la creación de siete nuevos bachilleratos tecnológicos, que permitirán a muchos estudiantes continuar su preparación académica con opciones más cercanas a sus comunidades.
Además, el proceso de reconversión de algunas secundarias en el Estado para
ofrecer educación media superior está en marcha. Ya se han reconvertido 10
planteles en municipios como Acolman, Chalco, Ecatepec, Naucalpan, entre otros,
beneficiando a miles de estudiantes.
También se están desarrollando nuevos planteles tecnológicos, entre los que se encuentran el CBTA No. 329 en Chalco y el CBTIS No. 294 en Chimalhuacán, con la intención de ampliar aún más las opciones en distintas zonas del Estado. Este esfuerzo es apoyado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigida por Miguel Ángel Hernández Espejel, quien ha dejado claro que la infraestructura escolar de la región será una de las claves para impulsar la educación de calidad en el Estado de México.
