Aseguran alimento de mascotas valuado en casi un millón de pesos en Melchor Ocampo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Melchor Ocampo.-
Todo comenzaba tranquilo hasta que en la colonia El Mirador, se escondía el
botín de un golpe carretero que había comenzado días antes con violencia y
amenazas. Una caja de tráiler y toneladas de croquetas para mascota, valuadas
en más de un millón de pesos, aguardaban tras las paredes de una finca
aparentemente común.
El rastro se remontaba al 17 de diciembre, cuando en la carretera Guadalajara-Atlacomulco, a la altura de Copándaro, Michoacán, un conductor fue interceptado, privado de la libertad y despojado de su unidad. Horas después apareció con vida en Atlacomulco, pero la carga había desaparecido.
La pista llevó hasta el Estado de México, donde personal de la
Secretaría de Seguridad detectó el vehículo y la mercancía ocultos.
Con orden judicial en mano, agentes de la Fiscalía mexiquense y policías estatales entraron al domicilio señalado. Ahí estaba el tráiler Hyundai y 840 kilos de alimento para mascotas, intactos. El inmueble quedó bajo resguardo, mientras las investigaciones siguen su curso para dar con los responsables de este golpe.
