Lo detienen con cristal en San Martín de las Pirámides tras persecución

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de la Pirámides.- El día de ayer en pleno operativo Pistón, la policía municipal de San Martín de las Pirámides y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), realizaban inspecciones de rutina sobre la calle Ejidos San Martín, en la colonia San Martín Centro, cuando avistaron a un sujeto al volante de un Dodge Neon gris. El hombre, al notar la presencia de las unidades, comenzó a conducir de manera zigzagueante, poniendo en peligro a varios peatones. Intentó huir al meterse en un camino de terracería, pero los oficiales lograron alcanzarlo rápidamente sobre la calle Ejidos San Martín, esquina con camino a Palapa.

Al darle alcance, los policías se bajaron de las unidades y se identificaron como miembros de las corporaciones de seguridad. El sujeto, identificado como Dionisio “N”, no respondió a las preguntas que se le hicieron, por lo que se procedió a solicitarle que descendiera de su vehículo para una revisión de rutina.

La inspección dio resultados positivos. En la bolsa derecha de la sudadera que portaba, se encontró una bolsa Ziploc que contenía 20 pequeñas bolsas con una sustancia con características del cristal.

Ante tal descubrimiento, se le informó al detenido que poseer esa cantidad de narcóticos es un delito. El operativo no terminó ahí. Además de la detención de Dionisio "N", se aseguró el vehículo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia Otumba, con el Dodge Neon.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, hasta el momento, permanece bajo arresto.

