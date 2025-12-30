Lo detienen con cristal en San Martín de las Pirámides tras persecución
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de la
Pirámides.- El día de ayer en pleno operativo Pistón, la policía municipal de
San Martín de las Pirámides y elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), realizaban inspecciones de rutina sobre la calle
Ejidos San Martín, en la colonia San Martín Centro, cuando avistaron a un
sujeto al volante de un Dodge Neon gris. El hombre, al notar la presencia de
las unidades, comenzó a conducir de manera zigzagueante, poniendo en peligro a
varios peatones. Intentó huir al meterse en un camino de terracería, pero los
oficiales lograron alcanzarlo rápidamente sobre la calle Ejidos San Martín,
esquina con camino a Palapa.
Al darle alcance, los policías se bajaron de las unidades y
se identificaron como miembros de las corporaciones de seguridad. El sujeto,
identificado como Dionisio “N”, no respondió a las preguntas que se le
hicieron, por lo que se procedió a solicitarle que descendiera de su vehículo
para una revisión de rutina.
La inspección dio resultados positivos. En la bolsa derecha
de la sudadera que portaba, se encontró una bolsa Ziploc que contenía 20 pequeñas
bolsas con una sustancia con características del cristal.
Ante tal descubrimiento, se le informó al detenido que poseer esa cantidad de narcóticos es un delito. El operativo no terminó ahí. Además de la detención de Dionisio "N", se aseguró el vehículo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Centro de Justicia Otumba, con el Dodge Neon.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, hasta el momento, permanece bajo arresto.
