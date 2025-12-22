Se impactan dos Jetta en San Pablo Ixquitlán: Dos heridos y un muerto el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- La mañana se tornó trágica en la comunidad de San Pablo Ixtitlán, San
Martín de las Pirámides, luego de que se registrara un fuerte choque entre dos
vehículos tipo Jetta.
En el accidente estuvieron involucrados un Jetta rojo con placas NNY-240-A conducido por Ismael "N" y un Jetta negro con placas PEF-52-20 de José "N". El impacto fue tan severo que dejó como saldo dos personas lesionadas y una más sin vida en el lugar.
Al sitio arribaron rápidamente elementos de la policía
municipal y personal de Protección Civil de San Martín de las Pirámides y
Axapusco, quienes acordonaron la zona y brindaron atención a los heridos,
mismos que fueron trasladados a hospitales de Axapusco y al Hospital 200 para
su valoración médica.
De acuerdo con los primeros reportes, ninguno de los conductores se encontraba en estado de ebriedad. El área quedó bajo resguardo en espera del arribo de los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones correspondientes.
dios los bendiga a los familiaresResponderEliminar
lamentablemente no sabemos cuando nos tocaResponderEliminar
por eso siempre hay que estar atentos y manejar con mucha precaucion recuerden que siempre nos esperan en casaResponderEliminar