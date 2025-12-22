lunes, 22 de diciembre de 2025

Se impactan dos Jetta en San Pablo Ixquitlán: Dos heridos y un muerto el saldo


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- La mañana se tornó trágica en la comunidad de San Pablo Ixtitlán, San Martín de las Pirámides, luego de que se registrara un fuerte choque entre dos vehículos tipo Jetta.

En el accidente estuvieron involucrados un Jetta rojo con placas NNY-240-A conducido por Ismael "N" y un Jetta negro con placas PEF-52-20 de José "N". El impacto fue tan severo que dejó como saldo dos personas lesionadas y una más sin vida en el lugar.

Al sitio arribaron rápidamente elementos de la policía municipal y personal de Protección Civil de San Martín de las Pirámides y Axapusco, quienes acordonaron la zona y brindaron atención a los heridos, mismos que fueron trasladados a hospitales de Axapusco y al Hospital 200 para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, ninguno de los conductores se encontraba en estado de ebriedad. El área quedó bajo resguardo en espera del arribo de los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las investigaciones correspondientes.

3 comentarios:

  1. Anónimolunes, diciembre 22, 2025

    dios los bendiga a los familiares

  2. Anónimolunes, diciembre 22, 2025

    lamentablemente no sabemos cuando nos toca

  3. Anónimolunes, diciembre 22, 2025

    por eso siempre hay que estar atentos y manejar con mucha precaucion recuerden que siempre nos esperan en casa

