Más de mil 100 mujeres reciben apoyo del programa “UNIDAS Contigo” en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México realizó la entrega de apoyo económico para más de mil
mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia. Se trata del programa “UNIDAS
Contigo”, una ayuda pensada para que las mujeres no caminen solas y tengan una
ayuda para salir adelante.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, junto con la Secretaría de las Mujeres que encabeza María Esther Rodríguez Hernández, dio a conocer que en este 2025 se están destinando más de 10 millones de pesos para apoyar a 1,123 mujeres mexiquenses.
El apoyo llega directo a través de la
Tarjeta “UNIDAS Contigo”, con un monto total de 9 mil pesos por beneficiaria, repartidos
en tres momentos; el 29 de agosto, el 29 de octubre y el 15 de diciembre.
Además del apoyo económico, las mujeres reciben atención
psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento, porque salir de la violencia
no es cosa de un día ni se logra en solitario. El programa está enfocado en 11
municipios del estado que cuentan con Alerta de Violencia de Género, justo
donde más se necesita apretar el paso y cambiar la historia.
La idea es proteger y garantizar los derechos de las mujeres, construir entornos más seguros y meterle freno a la violencia de género.
