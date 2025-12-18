Gobierno federal, estatal y municipios se unen en la “Mesa por la Transformación de la Zona Arqueológica de Teotihuacán”

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Con el objetivo de coordinar acciones integrales para la preservación, seguridad y desarrollo ordenado de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, se llevó a cabo la instalación de la “Mesa por la Transformación de la Zona Arqueológica de Teotihuacán”, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este espacio de trabajo confluyen instancias del Gobierno federal como la Guardia Nacional, la Agencia Federal de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como dependencias del Gobierno del Estado de México entre las que se encuentran la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema Estatal de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Verificación Administrativa y la Fiscalía General de Justicia estatal. A la mesa también se integran los ayuntamientos de Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa y Teotihuacán.
Durante la instalación se definieron los temas prioritarios
que marcarán la agenda de trabajo, entre los que destacan la apertura de mesas
de diálogo con los distintos sectores que influyen y confluyen en la Zona
Arqueológica de Teotihuacán, la creación de una comisión operativa para la
vigilancia e inspección de los vuelos en globo aerostático, así como el
reordenamiento de vendedores ambulantes y de la operación de cuatrimotos en la
región. También se abordará la regulación de centros nocturnos, la
implementación de una estrategia contra construcciones irregulares y el impulso
de acciones legales por parte de la Fiscalía General de la República cuando se
detecten conductas que atenten contra el patrimonio o la legalidad.
Aunado, la mesa contempla acciones orientadas al mejoramiento de la imagen urbana de los municipios involucrados, la regulación del ascenso a los monumentos arqueológicos y el diseño de una estrategia turística integral para el Valle de Teotihuacán, con miras al Mundial de Futbol 2026. Las autoridades coincidieron en que este esfuerzo coordinado busca garantizar la protección del patrimonio histórico, fortalecer la seguridad, ordenar las actividades económicas y detonar un desarrollo turístico sostenible que beneficie a las comunidades.
