Gobierno del Estado de México y Cámara Nacional del Cemento firman convenio para reciclar neumáticos y reducir residuos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Metepec.- El
Gobierno del Estado de México dio un paso más hacia el cuidado del medio
ambiente al firmar un convenio con la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM)
para impulsar el reciclaje de neumáticos en desuso y promover un manejo más
responsable de los residuos. El acuerdo concretado en Metepec forma parte de la
estrategia estatal para fortalecer la economía circular.
A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alhely Rubio Arronis, se busca atender uno de los residuos más difíciles de manejar, las llantas fuera de uso. El programa tendrá alcance en 95 municipios y aprovechará la capacidad técnica y operativa de la industria cementera para dar un tratamiento adecuado a estos materiales.
Julio Cedeño Fernández, director general de CANACEM, destacó
que las plantas cementeras cuentan con la infraestructura necesaria para
aprovechar este tipo de residuos, al tiempo que avanzan en su propia ruta de
descarbonización y compromiso con la sustentabilidad.
El convenio contempla el intercambio de información, la suma de esfuerzos logísticos y la búsqueda de soluciones para distintos tipos de residuos, con la idea de reducir impactos ambientales y generar beneficios para las comunidades.
