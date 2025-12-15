Entregan más de 9 mil 700 títulos de propiedad y posesión
Con papeles en mano y alivio en el rostro, miles de familias
mexiquenses dieron un paso firme hacia la certeza jurídica. En Nezahualcóyotl, autoridades
del Gobierno del Estado de México, encabezaron la entrega de 9 mil 764 títulos
de propiedad y posesión, un esfuerzo que desde el inicio de su administración
ya ha beneficiado a 36 mil 127 personas en todo el Estado de México.
Durante el evento se entregaron 3 mil 025 documentos que respaldan legalmente viviendas ubicadas en 83 municipios, impactando de manera directa a más de 11 mil 100 mexiquenses. A la par, se otorgaron 480 sentencias de Juicios Sumarios de Usucapión, emitidas por el Poder Judicial del Estado de México, un trámite que normalmente puede costar hasta 44 mil pesos, pero que a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social se reduce a poco más de mil pesos.
La jornada fue encabezada por Carlos Maza Lara, secretario
de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien destacó que estos programas
representan un ahorro de hasta el 98 por ciento para las familias y, sobre
todo, la posibilidad de vivir sin la incertidumbre de no contar con un documento
que respalde su patrimonio.
Contar con un título de propiedad no solo da tranquilidad sino que también eleva el valor de la vivienda, abre la puerta a créditos hipotecarios, facilita mejoras al hogar y garantiza que la herencia se transmita sin conflictos. En el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, así como beneficiarios que, después de años de espera, finalmente pudieron decir que su casa ya es legalmente suya.
