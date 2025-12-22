Sheinbaum y Gómez recorren obras del Tren Suburbano
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- La
presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez supervisaron las obras del Tren Suburbano que conectará Lechería
con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y promete cambiar la manera en
que miles de personas se mueven en el norte del Valle de México. El proyecto
contempla un tramo de 23.7 kilómetros y, si todo avanza conforme a lo previsto,
comenzará a operar en el primer trimestre de 2026, luego de un periodo de
pruebas que se realizaría en los meses previos a Semana Santa. La idea es ofrecer
una conexión directa, rápida y constante hacia el AIFA, uno de los puntos clave
de la movilidad aérea del país.
El servicio contará con 10 trenes, cada uno con capacidad para 719 pasajeros, aunque en horas de mayor demanda se podrán acoplar dos convoyes para mover a más gente. Los trenes pasarán cada 15 minutos, en un horario que irá de las 5:00 de la mañana a las 12:30 del día, sobre una doble vía electrificada.
El recorrido completo desde Buenavista hasta el AIFA tomará
alrededor de 43 minutos, con una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora,
una mejora importante frente a los tiempos actuales por carretera.
Se estima que más de 82 mil personas usarán este tren todos
los días, lo que no solo aliviará la saturación vial, sino que también
beneficiará a municipios como Zumpango, Tultitlán, Nextlalpan, Tultepec y
Jaltocán, impulsando la economía local y facilitando los traslados cotidianos.
El trazo incluye seis estaciones intermedias siendo Cueyamil, Los Agaves,
Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocán, además de Lechería como punto de
inicio y el AIFA como estación final.
Otro de los puntos fuertes del proyecto es su conectividad, ya que permitirá transbordes con la Línea B del Metro, el Metrobús y el Mexibús, integrándose a la red de transporte existente. En el desarrollo y supervisión del tren participan autoridades federales y estatales.
