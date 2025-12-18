jueves, 18 de diciembre de 2025

Recuperan contenedor con 48 millones de pesos en productos de tabaco en Zumpango


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Una caja seca que había sido reportada como robada apareció ayer en un terreno del Barrio de Santiago, Primera Sección, valuada en unos 48 millones de pesos, llena de productos de tabaco listos para su distribución.

El hallazgo se dio después de que la Dirección general de Combate al Robo de Vehículos y Transporte DGCRVyT y el C5 revisaran cámaras de videovigilancia estatal y detectaran la ubicación del contenedor. Elementos de la SSEM hicieron un recorrido por la zona y encontraron la unidad dentro de un predio con un zaguán rojo sobre la calle Melchor Ocampo.

Cinco personas fueron sorprendidas descargando la mercancía sin poder comprobar su legal procedencia, quienes fueron identificados como Jaime “N” de 50 años; Nahúm “N” de 26; Fernando “N” de 28; Alejandro “N” de 26 y Antonio “N” de 36. Todos quedaron a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

El predio fue asegurado por la Policía Estatal, mientras la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la DGCRVyT y el C5 mantienen resguardada la zona para preservar la evidencia. La caja, marca Utility y color blanco, será investigada para esclarecer cómo fue sustraída y quién estaba detrás del robo.

