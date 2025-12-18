Recuperan contenedor con 48 millones de pesos en productos de tabaco en Zumpango
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Una caja
seca que había sido reportada como robada apareció ayer en un terreno del
Barrio de Santiago, Primera Sección, valuada en unos 48 millones de pesos,
llena de productos de tabaco listos para su distribución.
El hallazgo se dio después de que la Dirección general de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte DGCRVyT y el C5 revisaran cámaras de
videovigilancia estatal y detectaran la ubicación del contenedor. Elementos de
la SSEM hicieron un recorrido por la zona y encontraron la unidad dentro de un
predio con un zaguán rojo sobre la calle Melchor Ocampo.
Cinco personas fueron sorprendidas descargando la mercancía
sin poder comprobar su legal procedencia, quienes fueron identificados como
Jaime “N” de 50 años; Nahúm “N” de 26; Fernando “N” de 28; Alejandro “N” de 26
y Antonio “N” de 36. Todos quedaron a disposición de las autoridades para
definir su situación jurídica.
El predio fue asegurado por la Policía Estatal, mientras la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la DGCRVyT y el C5 mantienen resguardada la zona para preservar la evidencia. La caja, marca Utility y color blanco, será investigada para esclarecer cómo fue sustraída y quién estaba detrás del robo.
