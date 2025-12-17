miércoles, 17 de diciembre de 2025

Derraparon con motocicleta y no llevaban cascos: Muere un menor de edad en San Pablo de las Salinas


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La tarde de ayer se registró un trágico accidente luego de que un par de adolescentes que viajaban en una motocicleta terminaran tendidos sobre el pavimento tras derrapar mientras circulaban. El golpe alertó a llamadas de emergencia para tratar de ayudarlos.

Uno de los jóvenesquedó sin vida en el lugar, su cuerpo permanecía boca abajo, a un costado de la guarnición de la banqueta. A unos cuantos centímetros de distancia se encontraba el otro muchacho aún con vida.

Paramédicos arribaron minutos después y confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales. El sobreviviente fue atendido en el sitio, con heridas menores, y posteriormente trasladado para su valoración médica. La zona fue resguardada por la policía municipal.

Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó el levantamiento del cuerpo del joven fallecido.

