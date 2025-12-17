Derraparon con motocicleta y no llevaban cascos: Muere un menor de edad en San Pablo de las Salinas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La tarde
de ayer se registró un trágico accidente luego de que un par de adolescentes
que viajaban en una motocicleta terminaran tendidos sobre el pavimento tras
derrapar mientras circulaban. El golpe alertó a llamadas de emergencia para
tratar de ayudarlos.
Uno de los jóvenesquedó sin vida en el lugar, su cuerpo
permanecía boca abajo, a un costado de la guarnición de la banqueta. A unos
cuantos centímetros de distancia se encontraba el otro muchacho aún con vida.
Paramédicos arribaron minutos después y confirmaron que el
menor ya no presentaba signos vitales. El sobreviviente fue atendido en el
sitio, con heridas menores, y posteriormente trasladado para su valoración
médica. La zona fue resguardada por la policía municipal.
Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó el levantamiento del cuerpo del joven fallecido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión