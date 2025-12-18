Inauguran Unidad Deportiva en Otumba
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Otumba.- La
comunidad de Cuautlacingo recibió su nueva Unidad Deportiva, un espacio pensado
para que las familias se reúnan, hagan deporte y le den más vida al municipio.
La entrega oficial se realizó en este punto del municipio de Otumba, como parte
de las acciones del Gobierno estatal para fortalecer los espacios públicos y el
tejido social.
El acto estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, quien fue el encargado de entregar la obra en representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Con una inversión de 9.9 millones de pesos, provenientes del Programa
de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, se puso a disposición de la
gente una cancha de futbol con pasto sintético, andadores, trotapista y un área
de juegos infantiles, pensados para todas las edades.
La nueva unidad busca que la gente conviva, se active y
tenga un lugar digno para el deporte y la recreación, lo que también se traduce
en mejor salud y bienestar para la comunidad. Niñas, niños, jóvenes y familias
completas de Otumba serán los principales beneficiados de este espacio, que
además se suma al proceso de embellecimiento del Centro Histórico del municipio
por parte del Gobierno del Estado de México.
Durante el evento también estuvo presente el presidente municipal de Otumba, Hilarión Coronel Lemus, quien destacó la importancia de seguir impulsando obras que generen puntos de encuentro y fortalezcan la vida comunitaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión