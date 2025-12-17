miércoles, 17 de diciembre de 2025

Condenan a ex presidenta municipal de Amanalco por ordenar el asesinato de síndico y su chofer


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La caída fue estrepitosa. María Elena Martínez Robles, quien alguna vez mandó en el Ayuntamiento de Amanalco, ya tiene sentencia condenatoria encima por un crimen que destapó la cloaca del poder municipal. La Fiscalía mexiquense confirmó que la ex presidenta municipal fue hallada culpable del homicidio calificado del síndico municipal G.J.R. y de su chofer M.A.L.C., asesinados el 25 de enero de 2023.

La historia es de las que huelen a traición ya que de acuerdo con lo probado en juicio, las víctimas salieron por órdenes directas de su jefa a una zona caliente, controlada por grupos delincuenciales. Nunca volvieron. No fue casualidad ni mala suerte, la propia María Elena Martínez Robles habría dado la instrucción a integrantes de un grupo criminal para que le quitaran la vida al síndico. El mensaje era claro y brutal; quien se saliera del control dentro del gobierno municipal lo pagaría caro.

La investigación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue cerrando el cerco hasta que la ex alcaldesa cayó durante la Operación “Enjambre”, un despliegue conjunto que juntó a fuerzas federales y estatales. En el operativo participaron la SSPC, la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, armando un rompecabezas que terminó por hundir a la ex funcionaria.

Hoy, un juez ya la declaró culpable. El golpe legal está dado y lo que sigue es la audiencia donde se fijará cuántos años pasará tras las rejas, programada para el próximo martes. Mientras tanto, el caso se suma a los resultados de la Operación “Enjambre”, que presume 16 objetivos detenidos y 10 sentencias condenatorias, con la participación de la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSEM.

En Amanalco, el nombre de María Elena Martínez Robles ya no se pronuncia como el de una autoridad, sino como el de una ex alcaldesa que, según la justicia, prefirió pactar con el crimen para conservar el poder. Y esa decisión costó la vida a dos hombres y la libertad a ella.

