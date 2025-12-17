Condenan a ex presidenta municipal de Amanalco por ordenar el asesinato de síndico y su chofer
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La caída
fue estrepitosa. María Elena Martínez Robles, quien alguna vez mandó en el
Ayuntamiento de Amanalco, ya tiene sentencia condenatoria encima por un crimen
que destapó la cloaca del poder municipal. La Fiscalía mexiquense confirmó que
la ex presidenta municipal fue hallada culpable del homicidio calificado del
síndico municipal G.J.R. y de su chofer M.A.L.C., asesinados el 25 de enero de
2023.
La historia es de las que huelen a traición ya que de
acuerdo con lo probado en juicio, las víctimas salieron por órdenes directas de
su jefa a una zona caliente, controlada por grupos delincuenciales. Nunca
volvieron. No fue casualidad ni mala suerte, la propia María Elena Martínez
Robles habría dado la instrucción a integrantes de un grupo criminal para que
le quitaran la vida al síndico. El mensaje era claro y brutal; quien se saliera
del control dentro del gobierno municipal lo pagaría caro.
La investigación, encabezada por la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, fue cerrando el cerco hasta que la ex alcaldesa
cayó durante la Operación “Enjambre”, un despliegue conjunto que juntó a fuerzas
federales y estatales. En el operativo participaron la SSPC, la Defensa, la
Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, armando un
rompecabezas que terminó por hundir a la ex funcionaria.
Hoy, un juez ya la declaró culpable. El golpe legal está
dado y lo que sigue es la audiencia donde se fijará cuántos años pasará tras
las rejas, programada para el próximo martes. Mientras tanto, el caso se suma a
los resultados de la Operación “Enjambre”, que presume 16 objetivos detenidos y
10 sentencias condenatorias, con la participación de la SSPC, Defensa, Marina,
Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSEM.
En Amanalco, el nombre de María Elena Martínez Robles ya no se pronuncia como el de una autoridad, sino como el de una ex alcaldesa que, según la justicia, prefirió pactar con el crimen para conservar el poder. Y esa decisión costó la vida a dos hombres y la libertad a ella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión