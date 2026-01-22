Fiscalía abre expediente interno por señalamientos de extorsión y abuso por parte de agentes ministeriales a conductores.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación de
oficio para esclarecer presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y otras
conductas irregulares que habrían sido cometidas por integrantes de la propia
institución, luego de que diversos videos comenzaran a circular en redes sociales
y medios de comunicación.
De acuerdo con la información difundida por la FGJEM, los
hechos se habrían registrado en la región de Tecámac y zonas aledañas, donde
los metrajes muestran escenas de persecuciones, forcejeos, agresiones directas
y hasta la presunta “siembra” de evidencia durante “operativos”.
Ante la gravedad de los señalamientos, la indagatoria quedó en manos de la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México, instancia que ya realiza las primeras diligencias para determinar si los hechos constituyen delitos y quiénes podrían resultar responsables.
Como medida preventiva, la Fiscalía ordenó la separación
temporal de funciones de los servidores públicos señalados, así como la
concentración de los agentes involucrados en oficinas centrales, en tanto
avanzan las investigaciones.
En total, el caso involucra a diez elementos de la Policía
de Investigación; un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes
investigadores, todos adscritos a la zona donde se habrían presentado los
hechos.
La autoridad ministerial subrayó que el proceso continúa
abierto y que no se descarta la posible responsabilidad de otros servidores
públicos o particulares, conforme se vayan integrando los elementos de prueba.
Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima o testigo de estos u otros hechos similares, presente la denuncia correspondiente, con el fin de contribuir al esclarecimiento del caso.
