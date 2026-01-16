DIF Estado de México entrega más de 69 mil juguetes a pequeños mexiquenses en situación vulnerable
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En muchos rincones
del Estado de México, la llegada de los Reyes Magos volvió a sentirse como
antes. No con caravanas oficiales ni discursos largos, sino con la visita
directa de personas que tocaron puertas, caminaron brechas y se sentaron a
escuchar a las familias. Así, más de 69 mil juguetes llegaron a manos de
pequeñitos que viven en comunidades alejadas, donde la ilusión todavía se
construye con gestos sencillos.
Durante varias semanas, desde diciembre y hasta entrado enero, brigadas recorrieron los 125 municipios mexiquenses para llevar muñecos, juegos de mesa y materiales para dibujar y crear. No fue sólo la entrega de un regalo, fue el pretexto para conversar, preguntar cómo están los niños, qué sueñan, qué les hace falta. En muchas casas, la visita rompió la rutina y devolvió por un momento la emoción de esperar algo bueno.
Karina Labastida Sotelo, al frente del Sistema DIF estatal,
encabezó algunos de estos recorridos y escuchó de primera mano las historias
que pocas veces aparecen en los informes; madres que hacen rendir lo poco que
tienen, abuelos que crían nietos y niños que aún creen que todo es posible si
alguien les presta atención. A ellos se les habló de seguir estudiando, de no
soltar sus sueños y de confiar en el apoyo de sus familias.
Los juguetes, más allá de su valor material, abrieron
espacio al juego y a la imaginación. Hubo risas, carreras improvisadas y mesas
convertidas en escenarios de aventuras.
En tiempos donde la distancia entre autoridades y comunidades suele ser mucha, estas visitas dejaron tienen un valor más grande de lo que parece, la felicidad de un niño.
