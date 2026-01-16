viernes, 16 de enero de 2026

DIF Estado de México entrega más de 69 mil juguetes a pequeños mexiquenses en situación vulnerable


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En muchos rincones del Estado de México, la llegada de los Reyes Magos volvió a sentirse como antes. No con caravanas oficiales ni discursos largos, sino con la visita directa de personas que tocaron puertas, caminaron brechas y se sentaron a escuchar a las familias. Así, más de 69 mil juguetes llegaron a manos de pequeñitos que viven en comunidades alejadas, donde la ilusión todavía se construye con gestos sencillos.

Durante varias semanas, desde diciembre y hasta entrado enero, brigadas recorrieron los 125 municipios mexiquenses para llevar muñecos, juegos de mesa y materiales para dibujar y crear. No fue sólo la entrega de un regalo, fue el pretexto para conversar, preguntar cómo están los niños, qué sueñan, qué les hace falta. En muchas casas, la visita rompió la rutina y devolvió por un momento la emoción de esperar algo bueno.

Karina Labastida Sotelo, al frente del Sistema DIF estatal, encabezó algunos de estos recorridos y escuchó de primera mano las historias que pocas veces aparecen en los informes; madres que hacen rendir lo poco que tienen, abuelos que crían nietos y niños que aún creen que todo es posible si alguien les presta atención. A ellos se les habló de seguir estudiando, de no soltar sus sueños y de confiar en el apoyo de sus familias.

Los juguetes, más allá de su valor material, abrieron espacio al juego y a la imaginación. Hubo risas, carreras improvisadas y mesas convertidas en escenarios de aventuras.

En tiempos donde la distancia entre autoridades y comunidades suele ser mucha, estas visitas dejaron tienen un valor más grande de lo que parece, la felicidad de un niño.

