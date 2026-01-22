jueves, 22 de enero de 2026

Operativo Cheleria: Refuerzan vigilancia contra delitos en San Martín de las Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con los municipios de Axapusco, Temascalapa y la Policía Estatal, puso en marcha el operativo denominado “Chelería”, diseñado para vigilar puntos estratégicos y revisar lugares con venta de bebidas alcohólicas.

Aunque sabemos que la fiesta se puede poner buena, nunca falta algún imprudente que puede hacer pasar una mala noche a alguien, indirecta o directamente; por ello, estos rondines nocturnos coordinados buscan disminuir los índices delictivos, prevenir la venta de sustancias, asaltos y desorden público.

Esta estrategia ha generado muy buenos resultados, ya que la presencia policial constante hace que los delincuentes piensen bien sus decisiones.

Durante el recorrido los uniformados se desplegaron con presencia constante en calles y comercios del territorio san martinense, asegurando el bienestar y la tranquilidad de los vecinos.

Al concluir el operativo, las autoridades reportaron saldo blanco, sin incidentes ni detenciones. Sin embargo, reiteraron que estas acciones forman parte de un plan permanente para garantizar la seguridad y tranquilidad de San Martín de las Pirámides y municipios circunvecinos, enviando un mensaje de vigilancia firme y constante a quienes puedan alterar la paz.

4 comentarios:

  1. Anónimojueves, enero 22, 2026

    buen trabajo

  2. Anónimojueves, enero 22, 2026

    hagan mas rondines por el saltito que esta muy solo

  3. Anónimojueves, enero 22, 2026

    En San Antonio luego sí se escucha cuando pasan

  4. Anónimojueves, enero 22, 2026

    ojala sigan los recorridos pq hacen mucha falta

