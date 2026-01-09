Gobierno mexiquense invita a reciclar árbol navideño
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Ya pasó la
Navidad, se guardaron las esferas y el arbolito natural ya empieza a soltar
hojas, pero antes de que termine en la banqueta o en el baldío de la esquina,
el Gobierno del Estado de México está invitando a reciclarlo como se debe. A
través de Probosque, se abrieron 17 viveros forestales para recibir los árboles
de Navidad naturales y darles una segunda vida.
Desde el 9 de enero y hasta el 31 de marzo, la gente puede
llevar su arbolito de manera gratuita a estos centros de acopio, en un horario
de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. La idea es sencilla, nada de
tirarlos en la calle. Aquí los árboles se convierten en composta que luego
sirve para producir nuevas plantas y ayudar a la restauración de los bosques
mexiquenses.
Para darse una idea, un
solo árbol reciclado puede generar composta suficiente para sacar hasta diez
nuevas plantas.
No todo termina ahí, porque una parte de los árboles, más o
menos el diez por ciento, se aprovecha para que artesanas y artesanos los
transformen en juguetes y utensilios de madera, piezas que terminan siendo verdaderas
joyitas hechas a mano.
Para quienes viven en la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca, también habrá recolección a domicilio, siempre y cuando se junten al
menos diez árboles. Y si alguien quiere saber cuál vivero le queda más cerca,
puede checar la página de Probosque o marcar a los teléfonos 722 878 9891 y 722
878 9819.
Así que ya sabes, antes de despedirte del arbolito que adornó la sala todo diciembre, dale chance de volver al monte convertido en algo nuevo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión