Operativo “Día de Reyes 2026”: Más de mil 800 policías vigilan el territorio mexiquense durante el Día de Reyes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con motivo
de las celebraciones y el intenso movimiento comercial por parte de grandes
cantidades de gente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) puso
en marcha el Despliegue Operativo “Día de Reyes 2026”, que se llevará a cabo el
día de hoy y mañana con el objetivo de que las compras y festejos se
desarrollen en un ambiente seguro y ordenado.
Para este operativo se desplegaron 1,853 elementos de seguridad, quienes trabajan de manera coordinada con policías municipales en distintos puntos del estado. El estado de fuerza se refuerza con 25 binomios caninos y 25 equinos, además de 530 unidades vehiculares que realizan patrullajes constantes tanto en zonas comerciales como en vialidades de alta afluencia.
La vigilancia se concentra principalmente en 505 centros
comerciales, alrededor de 700 tianguis, mercados, bazares y plazas públicas,
así como en 6,135 cajeros automáticos. A esto se suma un cerco virtual a través
de más de 20,000 cámaras de videovigilancia conectadas a los centros C5 de
Toluca y Ecatepec, desde donde se da seguimiento en tiempo real a cualquier
situación de riesgo.
Entre las acciones destacan los patrullajes motorizados, los
recorridos pie a tierra, la vigilancia permanente y la coordinación directa con
las corporaciones municipales. En materia de tránsito y vialidad, el operativo
también contempla apoyo a la movilidad vehicular y peatonal, control de
estacionamientos, prevención de congestionamientos y de siniestros, así como la
instalación de cordones de seguridad en vialidades principales y tramos carreteros
con mayor flujo.
Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar la seguridad de la población, mantener el orden y la paz social, proteger el patrimonio familiar y salvaguardar el libre tránsito, siempre bajo el principio del respeto a los Derechos Humanos y la integridad física de quienes participan en las celebraciones del Día de Reyes.
