Unidad de transporte público impacta contra barda de gasolinería en la Gustavo Baz: 16 heridos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- La
mañana de ayer quedó arruinada para muchas personas cuando una unidad de la
ruta 44-02 terminó estampado contra la barda de una gasolinería sobre la avenida
Gustavo Baz, a la altura de Barrientos. El golpe fue seco y dejó la unidad
destrozada del frente, con pasajeros tirados entre asientos y gritos pidiendo
auxilio.
El saldo fue de 16 personas lesionadas, algunas con golpes de consideración y otras presas del susto. Testigos aseguran que el camión venía a gran velocidad, mientras que el chofer dijo que los frenos no le respondieron y ya no pudo detener la marcha.
En cuestión de minutos la zona se llenó de sirenas, paramédicos
y elementos de distintas corporaciones atendieron a los heridos, los subieron a
ambulancias y los trasladaron para su valoración médica, mientras la circulación
quedaba hecha un caos.
Ahora será el peritaje el que determine qué fue lo que realmente pasó y si la falla mecánica o el exceso de velocidad que señalaron los pasajeros fueron los culpables de este aparatoso accidente que por fortuna, no cobró vidas, pero sí dejó víctimas.
