Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Rishi Sunak, condenaron este lunes en un comunicado conjunto el ataque de Hamás a Israel y expresaron su firme apoyo al Estado judío. "Durante los próximos días, permaneceremos unidos y coordinados, como aliados y amigos de Israel, para garantizar su capacidad de defenderse", declararon los cinco líderes en un pronunciamiento a raíz de la nueva guerra de Gaza desatada por el ataque de Hamás contra Israel. Biden, Macron, Scholz, Meloni y Sunak recalcaron su "apoyo firme y unido al Estado de Israel, y una condena inequívoca a Hamás y a sus atroces actos de terrorismo". Los mandatarios afirmaron que reconocen "las aspiraciones legítimas del pueblo palestino", pero recalcaron que Hamás "no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que terror y derramamiento de sangre". Coincidieron en que el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel "debe ser condenado universalmente" y prometieron apoyar al Estado judío para que pueda "defenderse ante tales atrocidades". En ese sentido, avisaron de que "no es el momento de que ningún adversario de Israel aproveche estos ataques para sacar rédito" de lo sucedido. En tres días de guerra, los muertos en Israel superan los 900 y se han contabilizado dos mil 600 heridos, además de que unas 100 personas fueron capturadas por Hamas y trasladadas a Gaza. Además, los bombardeos israelíes en Gaza han dejado ya más de 687 muertos, entre ellos 140 niños y 105 mujeres, y 3.726 heridos, según el último recuento de las autoridades gazatíes >