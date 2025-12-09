martes, 9 de diciembre de 2025

Meliton Cid rinde informe de gobierno en Axapusco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Axapusco.- En medio de un ambiente tenso y limitación de participación para los vecinos, el presidente municipal Melitón Cid Galicia presentó su Primer Informe de Gobierno, acompañado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien destacó su respaldo al municipio y a los programas sociales.

Uno de los puntos más celebrados fue el de Mujeres con Bienestar, que en Axapusco suma una inversión de 61 millones de pesos y ha beneficiado a 2,758 mujeres. La gobernadora aseguró que se hará un esfuerzo adicional para llegar a más mujeres que aún requieren este apoyo.

En materia educativa también se mostraron avances importantes, se han invertido 9.9 millones de pesos, otorgado becas a 182 estudiantes y entregado material educativo y deportivo a 4,652 alumnos en 53 planteles. Además, se ampliaron y mejoraron espacios escolares, y se entregó mobiliario, artículos deportivos y útiles escolares.

En seguridad, el informe destacó que 6 de los 12 delitos de alto impacto han disminuido en el municipio. Delfina Gómez subrayó que, a nivel estatal, se ha logrado una reducción del 31% en los homicidios dolosos en comparación con 2024, resultado del trabajo coordinado con los gobiernos locales.

Sobre las obras públicas, el municipio tiene actualmente 52 proyectos en proceso, incluyendo pavimentación, bacheo, infraestructura educativa y construcción de banquetas y guarniciones, acciones que ya se reflejan en distintas comunidades.

Aunque el mandatario municipal cumplió en tiempo con su informe, nacieron diversas opiniones de los verdaderos vecinos de Axapusco, quienes demandaron que este informe fue cercado sin permitir al público general el acceso, limitando el acceso a la información; además de críticas hacia el mismo, ya que está prácticamente conformado por acciones estatales. “Su informe dice que bajó la inseguridad, pero quizá de su pueblo solamente porque cada día que pasa recibimos más abuso y más delincuencia en el municipio. No entendemos cómo la gobernadora se presta para asistir a este tipo de informes, donde ni el propio presidente es bien recibido por sus mismos vecinos”, comentaron algunos vecinos inconformes.

Antes de concluir, la gobernadora reafirmó su compromiso con las mujeres mexiquenses, la educación y el fortalecimiento de los gobiernos municipales. También reconoció los avances de la administración de Melitón Cid y mencionó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a los programas destinados a mujeres.

4 comentarios:

  1. Anónimomartes, diciembre 09, 2025

    verguenza le deberia de dar no informar nada

  2. Anónimomartes, diciembre 09, 2025

    de todos los municipios de la region tuvo que escoger el peor la gobernadora

  3. Anónimomartes, diciembre 09, 2025

    que no los engañen la inseguridad sube y nada de obras se sabe que se esta llevando todo a manos llenas

  4. Anónimomartes, diciembre 09, 2025

    informe que no fue ni publico super desinformado todo

