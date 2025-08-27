Construyendo carreras resilientes en la era de la Inteligencia Artificial: Experis revela hallazgos clave sobre el futuro del trabajo en la era de la IA
En un contexto de transformación acelerada, impulsado por la
inteligencia artificial (IA), Experis presenta su más reciente reporte
"Construyendo y Sosteniendo una Carrera Significativa en la Era de la
IA", que analiza cómo las organizaciones y los profesionales están
adaptándose a esta nueva realidad, y cuáles son las claves para construir carreras
duraderas en la era digital.
El estudio, basado en datos del Estudio de Expectativas de
Empleo 2025 de ManpowerGroup y del informe CIO Outlook de Experis, ofrece una
visión integral sobre la percepción de la IA en el mundo del trabajo, las
oportunidades de reconversión profesional y las estrategias más efectivas para
aprovechar el potencial humano en conjunto con la tecnología.
"La inteligencia artificial no es una amenaza, sino una aliada estratégica para las personas y las organizaciones. La clave está en desarrollar carreras resilientes que combinen capacidades humanas con el uso inteligente de la tecnología", afirmó Tania Arita, directora de Reclutamiento de ManpowerGroup
IA en el lugar de trabajo: entre la percepción y la realidad
Según el informe, el 53% de los empleadores ya utilizan
herramientas de IA para procesos de reclutamiento y selección, y el 85% acepta
que los candidatos recurran a IA en sus postulaciones. Sin embargo, solo el 10%
de los CIOs y líderes tecnológicos afirma haber integrado completamente estas tecnologías
en sus operaciones.
"Estamos frente a una brecha entre lo que se espera de la IA y lo que efectivamente se está aplicando. Esto representa una gran oportunidad para que los profesionales lideren desde sus roles, proponiendo soluciones basadas en IA que impulsen eficiencia y valor agregado", explicó Tania Arita.
Las habilidades humanas siguen siendo insustituibles
Lejos de desplazar a las personas, la IA está reconfigurando
los roles y destacando aquellas competencias que no pueden ser replicadas
tecnológicamente. El estudio identifica cinco habilidades críticas que los
empleadores consideran esenciales y no reemplazables por IA:
● Juicio
ético (33%)
● Atención
personalizada al cliente (31%)
● Gestión
de equipos (30%)
● Comunicación
efectiva (27%)
● Pensamiento
estratégico (27%)
“Los profesionales que marcan la diferencia son aquellos que entienden cómo colaborar con la IA sin perder de vista el componente humano. El juicio, la empatía y la creatividad seguirán siendo diferenciales clave en el mercado laboral del futuro”, añadió la directora de reclutamiento de ManpowerGroup.
La confianza de los empleados en su propia capacidad es
alta, pero aún hay desafíos
El informe destaca que el 87% de los trabajadores confía moderada o altamente en su capacidad para desempeñar sus funciones, y el 78% considera contar con la tecnología adecuada. Sin embargo, quienes poseen menor alfabetización digital muestran mayor resistencia y ansiedad ante la adopción de IA, lo que subraya la necesidad de impulsar la capacitación continua.
Cinco acciones para construir una carrera resiliente
El informe propone un plan de acción concreto para los
profesionales que buscan fortalecer su empleabilidad y crecimiento en esta
nueva era:
1. Desarrollar
habilidades técnicas, blandas, institucionales, tecnológicas y de mentalidad de
crecimiento.
2. Entender
cómo se aplica la IA en el propio entorno laboral.
3. Investigar
casos de uso en su industria.
4. Capacitarse
en habilidades emergentes, como ingeniería de prompts.
5. Proponer pilotos con IA para demostrar impacto tangible.
El rol de las organizaciones: acompañar y potenciar
El estudio concluye con un llamado a las empresas a asumir
un rol activo en la transformación digital de su fuerza laboral:
● Implementar
IA como herramienta de apoyo, no de reemplazo.
● Invertir
en formación práctica y continua.
● Asegurar
supervisión humana en toda adopción tecnológica.
● Priorizar la integración tecnológica interna antes de escalar.
“Las compañías que deseen mantenerse competitivas deberán enfocarse en empoderar a sus talentos, combinando innovación tecnológica con desarrollo humano. Solo así podrán construir equipos resilientes, preparados para un futuro que ya llegó”, concluyó Tania Arita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión