Inauguran Centro LIBRE en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Como
parte del compromiso del Gobierno del Estado de México con la atención y
empoderamiento de las mujeres, se inauguró un nuevo Centro LIBRE en el
municipio de Naucalpan. Con esta apertura, suman ya 37 centros en toda la
entidad, impulsados por la administración de la gobernadora Delfina Gómez
Álvarez.
Aunque la gobernadora no estuvo durante la inauguración, fue
representada por la secretaria de las Mujeres del Estado de México, Mónica
Chávez Durán, quien destacó que estos espacios son “fundamentales para
acompañar a mujeres en su proceso de reconstrucción de vida”, especialmente
aquellas que han sido víctimas de violencia.
Durante el evento, también participó la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, quien subrayó que los Centros LIBRE “son parte de una política nacional para garantizar el pleno acceso a los derechos de las mujeres”.
Por su parte, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac
Montoya, expresó su respaldo a esta estrategia interinstitucional que, a pocos
meses de su puesta en marcha, ya muestra resultados concretos.
Este programa ha tenido una gran cantidad de resultados en
sus 37 sedes siendo 1,805 mujeres víctimas de violencia atendidas, 5,833
mujeres han participado en talleres de empoderamiento y más de 8,000 mujeres
han recibido cursos de capacitación para su desarrollo personal y profesional.
El programa LIBRE tiene como ejes centrales la atención integral a mujeres en situación de violencia, el fortalecimiento de su autonomía económica, el empoderamiento social y emocional, y la construcción de redes de apoyo comunitario. Esta iniciativa cuenta con una coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con la participación de diversas secretarías.
