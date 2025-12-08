Fiscalía recupera camión de carga robado en la México - Pachuca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un camión
de carga con mercancía de una empresa privada fue recuperado después de que
fuera robado hace unos días en la autopista México-Pachuca, a la altura de la
colonia San Martín Azcatepec, Tecámac.
La víctima, quien conducía el vehículo, fue interceptada por un auto blanco cuyos ocupantes lo amenazaron, lo subieron a otra unidad y lo mantuvieron privado de su libertad por alrededor de una hora antes de dejarlo en un terreno baldío en Tizayuca, Hidalgo.
Tras la denuncia, se realizaron trabajos de investigación
que permitieron rastrear el camión y solicitar una orden de cateo, que se llevó
a cabo en un inmueble de la colonia San Pedro Atzompa, Tecámac.
Durante el operativo, las autoridades recuperaron la unidad, un Ford F350 tipo camión, que mostraba signos de desvalijamiento, sin nadie dentro de las instalaciones. El lugar fue asegurado para continuar con las investigaciones y determinar a los responsables del robo.
