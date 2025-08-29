Coordinan esfuerzos para fortalecer el turismo en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En una reunión clave para el impulso turístico de la región, la
directora de Turismo del Estado de México, Nelly Carrazco Godínez, sostuvo un
encuentro con el presidente municipal de San Martín de las Pirámides, José
Vicente Meneses, con el objetivo de coordinar proyectos estratégicos que
fortalezcan a este destino reconocido como Pueblo Mágico.
Durante el encuentro, Carrazco destacó la riqueza cultural,
histórica y artesanal de San Martín, y aseguró que el municipio tiene todo el
potencial para consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos
del estado.
En esta línea, ambas autoridades dialogaron sobre acciones
conjuntas que permitan dar continuidad a programas de promoción,
infraestructura turística y desarrollo de experiencias culturales que conecten
a los visitantes con la identidad local.
El presidente municipal, José Vicente Meneses, celebró la
visita de la directora y reafirmó su compromiso para trabajar en coordinación
con el gobierno estatal, señalando que el fortalecimiento del turismo es clave
para la economía municipal y para el reconocimiento de las tradiciones de San
Martín, “un destino que está hecho a mano”.
La reunión concluyó con acuerdos para el desarrollo de próximos proyectos y actividades que serán anunciadas en los próximos meses, con el fin de seguir posicionando a San Martín de las Pirámides como uno de los destinos imperdibles del Estado mexiquense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión