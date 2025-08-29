Alito Moreno encabeza marcha en CDMX tras enfrentamiento en el Senado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Luego del
altercado protagonizado en el Senado con el legislador Gerardo Fernández
Noroña, el presidente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno,
encabezó el día de ayer una marcha en la Ciudad de México para denunciar lo que
calificó como “abusos y agresiones” ocurridas durante la sesión legislativa del
miércoles por la noche.
La movilización partió desde la emblemática fuente de Diana
la Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta llegar a la Torre del
Caballito. Más de mil personas se dieron cita en el acto, portando pancartas en
apoyo al líder priista y coreando consignas en defensa del partido y su
dirigente.
“¡Que Morena lo entienda de una vez! México no se arrodilla,
no se vende y no se rinde. A los priistas no nos doblan ni nos intimidan.
¡Conmigo no! ¡Con el PRI no! ¡Con México no!”, expresó Moreno en sus redes
sociales durante la jornada, reafirmando su postura frente a lo ocurrido en la
Cámara Alta.
La marcha transcurrió de manera pacífica, con la
participación de simpatizantes del PRI, dirigentes locales y militantes.
Cristina Ruiz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de
México, se sumó a la movilización y reiteró su respaldo total a Moreno, al
igual que diversos presidentes municipales y legisladores priistas.
El enfrentamiento en el Senado, que incluyó empujones y fuertes intercambios verbales, marcó un nuevo episodio de tensión entre las bancadas del PRI y Morena, reflejando el clima político polarizado que se vive rumbo a las próximas decisiones legislativas y posibles reacomodos en la dirigencia partidista.
