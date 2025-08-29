viernes, 29 de agosto de 2025

Alito Moreno encabeza marcha en CDMX tras enfrentamiento en el Senado


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Luego del altercado protagonizado en el Senado con el legislador Gerardo Fernández Noroña, el presidente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, encabezó el día de ayer una marcha en la Ciudad de México para denunciar lo que calificó como “abusos y agresiones” ocurridas durante la sesión legislativa del miércoles por la noche.

La movilización partió desde la emblemática fuente de Diana la Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta llegar a la Torre del Caballito. Más de mil personas se dieron cita en el acto, portando pancartas en apoyo al líder priista y coreando consignas en defensa del partido y su dirigente.

“¡Que Morena lo entienda de una vez! México no se arrodilla, no se vende y no se rinde. A los priistas no nos doblan ni nos intimidan. ¡Conmigo no! ¡Con el PRI no! ¡Con México no!”, expresó Moreno en sus redes sociales durante la jornada, reafirmando su postura frente a lo ocurrido en la Cámara Alta.

La marcha transcurrió de manera pacífica, con la participación de simpatizantes del PRI, dirigentes locales y militantes. Cristina Ruiz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, se sumó a la movilización y reiteró su respaldo total a Moreno, al igual que diversos presidentes municipales y legisladores priistas.

El enfrentamiento en el Senado, que incluyó empujones y fuertes intercambios verbales, marcó un nuevo episodio de tensión entre las bancadas del PRI y Morena, reflejando el clima político polarizado que se vive rumbo a las próximas decisiones legislativas y posibles reacomodos en la dirigencia partidista.

