Dejaban flores y amenazas a sus víctimas en Chimalhuacán: Están detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.-
Elementos de seguridad detuvieron a dos personas presuntamente involucradas en
un inusual caso de extorsión en el municipio de Chimalhuacán. La pareja
detenida formaría parte de la denominada “Banda del Ramo de Rosas”, un grupo
criminal cuya modalidad consistía en dejar un ramo de flores acompañado de una
nota con mensajes amenazantes para exigir dinero a sus víctimas.
Los hechos ocurrieron en el Barrio Talladores, sobre la Avenida del Peñón esquina con calle Axoquen, donde policías que realizaban patrullajes observaron a un grupo de vecinos golpeando a una pareja.
Tras intervenir y controlar la situación, los pobladores
denunciaron que los agredidos eran presuntos extorsionadores. Según los
testimonios, estas personas dejaban en los domicilios de las víctimas un ramo
de rosas y una cartulina denominada por algunos como “la hoja del terror” con
amenazas para exigir el pago de 15 mil pesos, bajo la amenaza de hacer daño a
sus familias.
Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N”, de 35
años, y Joselyn “N”, de 33 años. Ambos fueron asegurados junto con una
motocicleta Italika WS 150 color gris, dos mochilas tipo mariconera, dos
teléfonos celulares, un ramo de rosas y una cartulina con un mensaje extorsivo.
Tras su captura, se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica, no sin antes haber recibido una golpiza por los vecinos del lugar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión