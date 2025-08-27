Liberan a taxistas secuestrados tras intensa presión social en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Dos
taxistas que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes pasado
fueron liberados, un hecho que la Fiscalía General de justicia del Estado de
México (FGJEM) ha confirmado este martes. La liberación se produjo después de
que una protesta masiva de sus colegas paralizara la autopista México-Querétaro,
exigiendo su aparición con vida.
Las víctimas, identificadas como Cristóbal Govea Gonzales y
Carlos Cornelio Ortega, fueron encontrados en el municipio de Jilotepec y
entregados a las autoridades. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, la
institución recibió una llamada de un presunto grupo delictivo antes de la
entrega que decía “ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en
Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”.
El lunes, el nutrido grupo de taxistas bloqueó la autopista con sus vehículos y pancartas, mostrando las fotografías de sus compañeros y generando un caos vial considerable, con el único fin de presionar a las autoridades para intensificarán los esfuerzos para dar con el paradero de sus colegas. Ambos taxistas, aunque con lesiones menores, fueron examinados por médicos y rindieron su declaración. La Fiscalía no ha proporcionado detalles adicionales sobre la investigación ni sobre el presunto grupo criminal involucrado. La pronta liberación de Govea y Ortega destaca la efectividad de la presión ciudadana en este caso.
