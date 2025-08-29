Encuentran ropa y restos humanos durante búsqueda en la Sierra de Guadalupe: Familiares, colectivos y autoridades buscan personas desaparecidas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Sierra de
Guadalupe.- Con el objetivo de localizar posibles restos humanos en zonas de
difícil acceso, este 26 de agosto arrancó el Plan de Búsqueda en Campo por
Patrones, una jornada de búsqueda generalizada que se desarrolla en las
inmediaciones de Cola de Caballo, dentro de la Sierra de Guadalupe, abarcando
los municipios de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.
La actividad, prevista para una duración de cinco días en
esta primera etapa (del 26 al 30 de agosto), cuenta con la participación de más
de 400 servidores públicos, así como de 50 integrantes de colectivos de
búsqueda, entre ellos madres buscadoras. Voces de la Ausencia también presente
en el sitio.
Durante el primer día de labores, los equipos en campo realizaron tres hallazgos forenses de interés. De acuerdo con los informes preliminares, se localizaron una pierna humana, dos brazos humanos y una bolsa con ropa, que podría estar relacionada con hechos delictivos.
Estos indicios fueron asegurados por las autoridades
correspondientes para su análisis forense, a fin de identificar a las posibles
víctimas y esclarecer los hechos.
El Plan de Búsqueda en Campo por Patrones se enmarca dentro
de las acciones coordinadas entre autoridades y colectivos de familiares de
personas desaparecidas, quienes exigen verdad y justicia en medio de una crisis
de desapariciones que sigue afectando a miles de familias en el país.
Se espera que en los próximos días continúen los trabajos en la zona, ampliando la búsqueda a otras áreas cercanas de la Sierra de Guadalupe.
