Encuentran ropa y restos humanos durante búsqueda en la Sierra de Guadalupe: Familiares, colectivos y autoridades buscan personas desaparecidas

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Sierra de Guadalupe.- Con el objetivo de localizar posibles restos humanos en zonas de difícil acceso, este 26 de agosto arrancó el Plan de Búsqueda en Campo por Patrones, una jornada de búsqueda generalizada que se desarrolla en las inmediaciones de Cola de Caballo, dentro de la Sierra de Guadalupe, abarcando los municipios de Tlalnepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

La actividad, prevista para una duración de cinco días en esta primera etapa (del 26 al 30 de agosto), cuenta con la participación de más de 400 servidores públicos, así como de 50 integrantes de colectivos de búsqueda, entre ellos madres buscadoras. Voces de la Ausencia también presente en el sitio.

Durante el primer día de labores, los equipos en campo realizaron tres hallazgos forenses de interés. De acuerdo con los informes preliminares, se localizaron una pierna humana, dos brazos humanos y una bolsa con ropa, que podría estar relacionada con hechos delictivos.

Estos indicios fueron asegurados por las autoridades correspondientes para su análisis forense, a fin de identificar a las posibles víctimas y esclarecer los hechos.

El Plan de Búsqueda en Campo por Patrones se enmarca dentro de las acciones coordinadas entre autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes exigen verdad y justicia en medio de una crisis de desapariciones que sigue afectando a miles de familias en el país.

Se espera que en los próximos días continúen los trabajos en la zona, ampliando la búsqueda a otras áreas cercanas de la Sierra de Guadalupe.

