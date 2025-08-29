Detienen a pareja que quemaba las manos a sus hijos en La Paz
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los Reyes la Paz.-
Un hombre y una mujer fueron detenidos por presunta agresión hacia los hijos de
la mujer, dos niños de 4 y 6 años.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó
este miércoles sobre la detención de Jorge Alberto “N” y Stephany “N”, acusados
de cometer actos de violencia familiar y omisión de auxilio en contra de dos
menores de edad en el municipio de La Paz.
Según la investigación iniciada tras una denuncia presentada
el pasado 11 de agosto, los hechos violentos comenzaron el 5 de agosto cuando
Jorge Alberto “N”, pareja sentimental de la madre de los niños, agredió
físicamente a los menores de 4 y 6 años. Entre los actos documentados, se le
imputa haberlos sumergido en un tambo con agua y haber quemado las manos del
niño mayor como castigo por tomar un chocolate y no saber calentar tortillas en
un comal.
Stephany “N”, madre de los menores, fue señalada por omisión
de auxilio al encontrarse presente durante los ataques sin intervenir para
proteger a sus hijos.
Tras la denuncia y las diligencias correspondientes, el
Agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue
ejecutada mediante un cateo con apoyo de la Policía Municipal. Ambos implicados
fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl,
donde quedaron a disposición de un juez.
En cuanto a las víctimas, los menores recibieron atención médica inmediata y fueron puestos bajo el resguardo de sus abuelos, quienes han sido integrados como red de apoyo familiar.
