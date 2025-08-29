Intentaron golpear a policías con un martillo en la Lechería - Texcoco: 6 detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Seis
personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM) luego de presuntamente agredir a oficiales con un
martillo durante un recorrido preventivo realizado en la carretera
Lechería-Texcoco, a la altura de la colonia Los Héroes Ecatepec.
Los detenidos fueron identificados como Melanie “N”, de 19
años; Christian “N”, de 20 años; Alonso “N”, de 47 años; Zayra “N”, de 25 años;
Natalia “N”, de 19 años, y Norma “N”, de 47 años. De acuerdo con el reporte
policial, los hechos ocurrieron durante acciones de patrullaje implementadas en
el marco de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Los oficiales del Mando Unificado Zona Oriente detectaron
una aparente riña en la vía pública, donde los ahora detenidos comenzaron a
agredir a los uniformados, utilizando un martillo metálico de aproximadamente
38 centímetros de largo.
Durante la intervención, también fue asegurado un vehículo
Dodge Neón color verde, presuntamente relacionado con los hechos.
Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra del Transporte, autoridad que determinará su situación jurídica por el probable delito de lesiones en agravio de elementos estatales.
