VIDEO: Con un arma larga en la mano y un bebé en la otra, ceremonia de Santería termina mal en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Una
ceremonia de santería en una zona residencial de Naucalpan acabó en un violento
enfrentamiento vecinal por supuestas diferencias de ideas entre ambos grupos.
El problema ocurrió en un espacio habitacional donde
predominan familias y menores de edad; allí, una mujer fue captada en video
mientras cargaba a su hijo y apuntaba con un arma larga hacia los presentes, lo
que provocó molestia y preocupación entre los vecinos.
El problema escaló rápidamente con golpes, insultos y el lanzamiento de objetos entre los participantes del enfrentamiento. A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron disparos ni personas lesionadas.
Las imágenes del suceso, difundidas en redes sociales,
generaron indignación por exponer a un menor en medio del altercado y por la
presencia de un arma de fuego en una zona residencial.
Los vecinos expresaron su molestia por la falta de respuesta
de la policía municipal, que no acudió pese a los reportes realizados durante
el incidente. Criticaron la ausencia y la aparente incapacidad de las
autoridades para atender este tipo de conflictos.
Hasta el momento, el ayuntamiento de Naucalpan no ha emitido una postura oficial sobre los hechos.
