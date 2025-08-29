viernes, 29 de agosto de 2025

VIDEO: Con un arma larga en la mano y un bebé en la otra, ceremonia de Santería termina mal en Naucalpan

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Una ceremonia de santería en una zona residencial de Naucalpan acabó en un violento enfrentamiento vecinal por supuestas diferencias de ideas entre ambos grupos.

El problema ocurrió en un espacio habitacional donde predominan familias y menores de edad; allí, una mujer fue captada en video mientras cargaba a su hijo y apuntaba con un arma larga hacia los presentes, lo que provocó molestia y preocupación entre los vecinos.

El problema escaló rápidamente con golpes, insultos y el lanzamiento de objetos entre los participantes del enfrentamiento. A pesar de la gravedad de la situación, no se registraron disparos ni personas lesionadas.

Video: C4 Jiménez

Las imágenes del suceso, difundidas en redes sociales, generaron indignación por exponer a un menor en medio del altercado y por la presencia de un arma de fuego en una zona residencial.

Los vecinos expresaron su molestia por la falta de respuesta de la policía municipal, que no acudió pese a los reportes realizados durante el incidente. Criticaron la ausencia y la aparente incapacidad de las autoridades para atender este tipo de conflictos.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Naucalpan no ha emitido una postura oficial sobre los hechos.

