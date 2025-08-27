Nace bebé en ambulancia de Cruz Roja en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Una mujer
en labor de parto dio a luz a bordo de la ambulancia MEX-512 de la Cruz Roja
Texcoco, gracias a la rápida y profesional intervención del equipo de
paramédicos que la asistía durante su traslado al hospital.
Los hechos ocurrieron mientras la unidad atendía una llamada de emergencia relacionada con una mujer embarazada que presentaba contracciones intensas. Al evaluar que no llegarían a tiempo al centro médico, los paramédicos actuaron de inmediato, acondicionando el espacio dentro de la ambulancia para recibir al bebé en condiciones seguras.
Con profesionalismo, compromiso y una profunda calidez
humana, el equipo logró asistir el nacimiento de forma exitosa. Tanto la madre
como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.
El resultado fue una experiencia segura, llena de esperanza
y emoción, tanto para la familia como para los paramédicos presentes. El
nacimiento se dio en medio de un ambiente de cuidado, preparación y entrega,
valores que caracterizan la labor diaria del personal de Cruz Roja.
Desde la delegación Texcoco, se reconoció la intervención como una muestra clara de su misión: salvar vidas y servir con amor, reafirmando su compromiso con la atención prehospitalaria de calidad en los momentos más críticos.
