Detienen a ex funcionario del TRIJAEM por intentar desvío de más de 32 millones de pesos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Omar “N”, exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), por su presunta participación en un intento de desvío de recursos públicos por más de 32 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, el ex servidor público, de 36 años, se desempeñaba como jefe de departamento de servicios financieros dentro del tribunal. El primero de diciembre de 2023, habría intentado aprovechar su cargo para realizar transferencias bancarias irregulares por un total de 32,482,000 pesos, en agravio del propio órgano autónomo.

La FGJEM dio a conocer la detención a través de sus redes sociales, precisando que el implicado enfrenta una investigación por el delito de abuso de confianza. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad plena del detenido y esclarecer si existieron otros involucrados en el intento de desvío.

