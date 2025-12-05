Isaac Montoya rinde Primer Informe de Gobierno en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El
Primer Informe de Gobierno de Isaac Montoya reunió a integrantes del Cabildo,
militantes, trabajadores del ayuntamiento, legisladores, presidentes
municipales y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en
un ambiente que combinó evaluación, ánimo político y un tono de cercanía con la
gente.
Montoya resumió su primer año al frente de Naucalpan como un
gobierno “cercano y transformador”, marcado por recorrer colonias,
fraccionamientos y pueblos para escuchar directamente a la ciudadanía. “La
mejor manera de decir siempre será el hacer”, soltó desde el escenario, dejando
claro que su apuesta es recuperar la confianza y la vida comunitaria del municipio.
Entre los avances destacan las obras de movilidad, especialmente la reconstrucción en curso de las laterales del Periférico Norte con concreto hidráulico. También habló del rescate de espacios públicos desde la iluminación de las Torres de Satélite, que llevaban más de 15 años apagadas, hasta la recuperación de lugares emblemáticos que habían sido abandonados. Según el mandatario municipal, estos esfuerzos buscan devolver seguridad y sentido de pertenencia, apoyados además por senderos seguros y mejor iluminación en distintas colonias.
En el rubro social, mencionó la colocación de la primera
piedra de la Casa del Autismo en la colonia Altamira. Para Montoya, todo esto
se resume en “mejores servicios, obra pública histórica y programas que
dignifican la vida de la gente”.
El anuncio más fuerte llegó por parte de la gobernadora Delfina Gómez, quien presentó la que calificó como una obra histórica, la rehabilitación total del Periférico Norte, un proyecto que arrancará en enero y abarcará 55 kilómetros. La intervención beneficiará a más de siete millones de personas en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.
Gómez señaló que este plan es posible gracias a la
disciplina financiera del gobierno estatal, las políticas de austeridad y el
uso responsable de los recursos públicos, además de la coordinación con los
ayuntamientos. También agradeció el respaldo de la presidenta de México,
Claudia Sheinbaum, y reiteró que el compromiso central es atender las necesidades
del pueblo mexiquense.
El proyecto busca mejorar la movilidad y la seguridad vial del Periférico Norte, fortalecer la conectividad regional e impulsar el desarrollo de millones de usuarios que lo transitan todos los días. Con este anuncio, el informe de Montoya cerró con un mensaje de continuidad y de trabajo conjunto entre municipios y Estado, uno que, según las autoridades, pretende marcar un antes y un después en la movilidad del Valle de México.
