Naucalpan intensifica operativos contra venta clandestina de alcohol y mejora infraestructura
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Durante
una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del ayuntamiento
municipal de Naucalpan, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, anunció
la puesta en marcha de operativos permanentes para combatir la proliferación de
aproximadamente 30 puntos de venta clandestina de alcohol en el municipio,
considerados focos generadores de violencia. Estas acciones se realizarán en
coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Guardia
Nacional, Guardia Municipal y Policía Estatal, utilizando datos de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y estadísticas delictivas para
priorizar los puntos más conflictivos.
Además, se implementa la “Estrategia de Seguridad con Todo”,
con el adiestramiento de 81 nuevos cadetes del total previsto de 200, quienes
recibirán uniformes y un apoyo económico de 7,000 pesos. El nuevo modelo de
seguridad se basa en prevención, proximidad, inteligencia policial y respeto a
los derechos humanos, junto con disciplina firme.
En materia educativa, se prepara el próximo inicio de
operaciones de la Universidad Rosario Castellanos, con la rehabilitación de 5.6
kilómetros de la avenida Los Arcos, así como mejoras en caminos y transporte
público, además de la creación de un sendero ecológico, obras que históricamente
se encontraban en abandono.
Por otro lado, el gobierno municipal incrementará la
inversión en obra pública, pasando de 700 a 800 millones de pesos para la
rehabilitación de más de un millón de metros cuadrados en vialidades, y
modificará el Plan Hídrico aumentando los recursos de 103 a 113 millones para
la reingeniería y abastecimiento de agua en colonias como El Olivar, El Conde,
San Esteban y Lázaro Cárdenas.
Las acciones en agua y saneamiento, en coordinación con CONAGUA, CAEM y OCAVM, incluyen rehabilitación de pozos y tanques, reubicación de pozos, y desazolves en puntos estratégicos como 16 de Septiembre, 1º de Mayo y la Presa Capulín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión