Realizan el Primer Congreso Internacional de Educación en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con una
participación presencial de más de 45 mil docentes y más de 572 mil
visualizaciones en línea, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de
Educación “Tendencias para la Excelencia Educativa”, una iniciativa impulsada
por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo
de fortalecer la formación docente rumbo al ciclo escolar 2025–2026.
El congreso de cinco días de duración, se llevó a cabo de
manera presencial en tres sedes: Toluca (24,614 asistentes), Texcoco (13,010) y
Tejupilco (7,376), además de transmitirse en vivo a través de las plataformas
oficiales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECTI).
Organizado bajo siete ejes temáticos, el evento abordó desde
pensamiento crítico, metodologías activas y tecnologías inclusivas, hasta
gestión educativa, arte, cultura y ciencia como herramientas pedagógicas. “La
innovación debe servir al aprendizaje humano. Redignificar la labor docente es
clave para una educación con cimientos sólidos”, afirmó Miguel Ángel Hernández
Espejel, titular de la SECTI.
El congreso contó con el respaldo de los sindicatos SMSEM y las secciones 17 y 36 del SNTE, consolidándose como un espacio de actualización pedagógica, intercambio de experiencias y capacitación continua. Con una proyección a realizarse anualmente, este encuentro marca un precedente para la educación mexiquense con visión incluyente, equitativa y de bienestar integral.
