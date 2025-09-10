Agarran a cinco con pistola y marihuana en Ecatepec

Detienen a cinco con arma y marihuana en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
operativo conjunto entre la Policía Municipal, la Secretaría de Marina y la
Fiscalía Regional de Ecatepec, cinco sujetos fueron detenidos en la colonia
Ciudad Azteca, en la intersección de la calle Mixtecas y el bulevar de los
Aztecas.
Durante patrullajes de proximidad social, los uniformados detectaron a los hombres en actitud sospechosa afuera de un domicilio.
Los
sujetos portaban chalecos tácticos color negro y recibían una caja de huevo de
un repartidor en motocicleta por aplicación, lo que motivó que se les marcara
el alto para una revisión.
En el lugar se aseguraron 345 envoltorios con marihuana, 57
cigarros caseros con la misma sustancia, 406 envoltorios con metanfetamina, 11
envoltorios con cocaína, un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 mm, tres
básculas, radios de comunicación y diversos accesorios tácticos.
Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.
