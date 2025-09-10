Madre e hija son atropelladas por patrulla en Chimalhuacán; policías habrían huido del lugar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La
mañana de ayer, una patrulla de la Policía Municipal de Chimalhuacán atropelló
a una madre y su hija, mientras se dirigían a la escuela en la intersección de
la Avenida Ejido Colectivo y la calle Cipatli, en el Barrio Pescadores,
Chimalhuacán.
Los hechos se registraron cuando, de acuerdo con testigos presenciales, el conductor de la patrulla con número de unidad SCM-515 presuntamente se encontraba utilizando su teléfono celular al momento del accidente, lo que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo.
La
unidad se impactó contra la barda de una vivienda y terminó atropellando a las
víctimas.
Vecinos que se encontraban en la zona auxiliaron de
inmediato a la madre y su hija, quienes sufrieron diversas lesiones. Además,
confrontaron a los oficiales, mismos que según testimonios se pusieron en una
postura agresiva para después subir de nuevo a su patrulla e irse del sitio.
Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindar
atención médica a las víctimas, quienes fueron estabilizadas en el lugar.
Hasta el momento, autoridades municipales ni estatales han brindado un comunicado acerca de lo acontecido, aunque debido a la presión ya generada por diversos medios puede empujar a una separación de cargo.
