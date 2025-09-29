Aseguran 79 celulares tras cateo en Huehuetoca
EdoMéx en línea / Teotihuacán en Línea. Huehuetoca.- Tras un
operativo conjunto, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia
Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) y la Policía Municipal,
aseguraron un total de 79 celulares de diversas marcas, presuntamente de
procedencia ilícita, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Teresa, Huehuetoca.
La diligencia, ordenada por una autoridad judicial, se derivó de una denuncia por delitos contra la salud relacionada con la presunta comercialización de drogas en la casa, lo que motivó la realización de una técnica de investigación a través de un cateo.
Durante el operativo, un individuo identificado como Iván
“N” arribó al inmueble y se opuso a la revisión. Tras su detención, se le
localizaron en su poder ocho equipos de telefonía móvil. En el interior de la
residencia, los agentes aseguraron 67 dispositivos más, entre teléfonos
celulares, tabletas, relojes inteligentes, equipos de internet portátil y audífonos
de diferentes marcas.
La procedencia de estos aparatos no pudo ser acreditada, por
lo que se presume podría ser robada, por lo que quedaron bajo custodia del
Ministerio Público, que continúa con las investigaciones.
Por su parte, Iván “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social y puesto a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.
