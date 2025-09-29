lunes, 29 de septiembre de 2025

Caen seis por extorsión en Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ecatepec y el Mando Unificado de la Zona Oriente, realizaron la detención de seis individuos en la colonia Valle de Anáhuac, quienes fueron sorprendidos en flagrancia golpeando a un hombre, presuntamente con fines de extorsión.

Durante un recorrido de vigilancia por las calles de dicha colonia, las autoridades observaron a un grupo de sujetos agrediendo físicamente a una persona. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, dando pie a una persecución que terminó pocos metros adelante, donde fueron alcanzados y asegurados por los uniformados.

La víctima aseguró que los agresores lo estaban golpeando con el propósito de extorsionarlo. Derivado de estos hechos, los oficiales procedieron a la detención de seis hombres, quienes fueron identificados como Brandon “N” de 20 años; Uriel “N” de 19; Juan “N” de 29; Ricardo “N” de 24; Jesús “N” de 29, y Daniel “N” de 25 años de edad.

En el lugar se aseguraron tres vehículos, entre ellos una camioneta blindada marca Dodge Durango, color azul, así como dos motocicletas Italika, una en color negro con azul y otra en azul con amarillo. También se incautó una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

Los presuntos responsables fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se les leyeron sus derechos conforme a la ley.

