Caen seis por extorsión en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Municipal
de Ecatepec y el Mando Unificado de la Zona Oriente, realizaron la detención de
seis individuos en la colonia Valle de Anáhuac, quienes fueron sorprendidos en
flagrancia golpeando a un hombre, presuntamente con fines de extorsión.
Durante un recorrido de vigilancia por las calles de dicha
colonia, las autoridades observaron a un grupo de sujetos agrediendo
físicamente a una persona. Al percatarse de la presencia policial, los
individuos emprendieron la huida, dando pie a una persecución que terminó pocos
metros adelante, donde fueron alcanzados y asegurados por los uniformados.
La víctima aseguró que los agresores lo estaban golpeando
con el propósito de extorsionarlo. Derivado de estos hechos, los oficiales
procedieron a la detención de seis hombres, quienes fueron identificados como
Brandon “N” de 20 años; Uriel “N” de 19; Juan “N” de 29; Ricardo “N” de 24;
Jesús “N” de 29, y Daniel “N” de 25 años de edad.
En el lugar se aseguraron tres vehículos, entre ellos una
camioneta blindada marca Dodge Durango, color azul, así como dos motocicletas
Italika, una en color negro con azul y otra en azul con amarillo. También se
incautó una cantidad no especificada de dinero en efectivo.
Los presuntos responsables fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se les leyeron sus derechos conforme a la ley.
