Asesinan a motociclista a balazos en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Un
motociclista fue asesinado a balazos la noche del domingo en la colonia
Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan. La víctima quedó sin vida sobre su
moto, en el cruce de las avenidas Ferrocarriles Nacionales y San Francisco.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque fue
perpetrado por sujetos que se dieron a la fuga a bordo de otra motocicleta. El
cuerpo fue descubierto por un transeúnte que, al notar que el hombre no
respondía, dio aviso a las autoridades.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron
al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. La zona fue acordonada
en espera del personal de la Fiscalía mexiquense para realizar el levantamiento
del cuerpo y comenzar con las pesquisas correspondientes.
Hasta el momento no se reportan detenciones por este caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión