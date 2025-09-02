martes, 2 de septiembre de 2025

Asesinan a motociclista a balazos en Naucalpan


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Un motociclista fue asesinado a balazos la noche del domingo en la colonia Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan. La víctima quedó sin vida sobre su moto, en el cruce de las avenidas Ferrocarriles Nacionales y San Francisco.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque fue perpetrado por sujetos que se dieron a la fuga a bordo de otra motocicleta. El cuerpo fue descubierto por un transeúnte que, al notar que el hombre no respondía, dio aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. La zona fue acordonada en espera del personal de la Fiscalía mexiquense para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las pesquisas correspondientes.

Hasta el momento no se reportan detenciones por este caso.

