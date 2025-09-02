Detienen a presunto secuestrador de Chicoloapan: Casi lo linchan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Un
hombre de 47 años fue detenido este lunes en la Unidad Habitacional Geovillas
de Costitlán, en Chicoloapan, tras ser señalado como presunto responsable del
intento de secuestro de una menor de edad.
El operativo, llevado a cabo por elementos de la Secretaría
de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la policía municipal,
tuvo lugar en una calle cerrada de Río Nasas, donde fue localizada la víctima
dentro de una camioneta Nissan Xtrail blanca, conducida por el ahora detenido,
identificado como Raúl “N”.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona
alertaron a las autoridades tras notar una situación sospechosa en el vehículo,
pero al no poder esperar a la policía debido a que podría perpetrar el
secuestro, los pobladores tomaron las riendas y casi terminan por lincharlo.
Posteriormente, los elementos de seguridad intervinieron,
aseguraron al individuo y procedieron conforme a los protocolos establecidos.
La menor fue rescatada en el lugar y puesta a salvo, mientras que el detenido fue informado de sus derechos y trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal.
