Autobús de pasajeros intenta ganar el paso al tren en Atlacomulco: 10 muertos y 55 heridos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atlacomulco.- La mañana de ayer se registró un trágico accidente sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en el municipio de Atlacomulco, donde un autobús de pasajeros de la empresa Herradura de Plata fue embestido por un tren de la compañía Kansas City Southern de México.
El autobús que cubría la ruta de San Felipe del Progreso hacia la Ciudad de México, iba prácticamente lleno de gente al momento del impacto. Como saldo preliminar han sido confirmadas la muerte de 10 personas (siete mujeres y tres hombres), así como 55 lesionados, entre ellos 33 mujeres y 22 hombres.
El autobús fue partido por la mitad.
Los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios, 21 al Hospital General de Atlacomulco, 10 al Hospital General de San Felipe del Progreso, otros 10 a la Clínica 252 del IMSS, y el resto a hospitales y clínicas particulares en Jocotitlán e Ixtlahuaca. Tres pacientes en estado crítico fueron trasladados por vía aérea al Hospital Adolfo López Mateos y a Médica MIA, gracias al apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar
responsabilidades. En el lugar participaron cuerpos de emergencia de los tres
niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de Seguridad estatal, Protección
Civil del EdoMéx, Cruz Roja, Guardia Nacional, SEDENA y autoridades
municipales.
Según reportes extraoficiales, el conductor emprendió su huida hacia la CDMX con sus superiores, mismos que lo retuvieron a la llegada de autoridades policiales.
