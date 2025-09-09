martes, 9 de septiembre de 2025

Delfina Gómez inaugura la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Naucalpan


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Con mochilas al hombro, cerca de 800 estudiantes comenzaron el ciclo escolar 2025-2 en el nuevo campus Naucalpan de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), institución pública y gratuita que sigue creciendo con fuerza en el Estado de México.

La inauguración oficial del campus no solo marcó el inicio de clases, sino también un paso importante hacia una oportunidad más para los jóvenes naucalpenses y de municipios cercanos. En el evento estuvieron presentes la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien agradeció el respaldo del Gobierno Federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum a este modelo educativo, destacando que invertir en educación “es invertir en la transformación del país”.


El campus Naucalpan es ya el tercero de la UNRC en territorio mexiquense, junto con Chalco y Chimalhuacán, y representa una alternativa real para jóvenes que buscan estudiar sin afectar sus bolsillos. De los estudiantes inscritos, el 67.5% son mujeres, lo que refleja un avance en la inclusión educativa.

Rosaura Ruiz, subrayó que apenas el 37% de los jóvenes en EdoMéx logra ingresar a una universidad después del bachillerato, por debajo del promedio nacional. “Por eso, una UNRC en cada estado no es un sueño, es una meta”, dijo.

Más allá de cifras y discursos, la voz de los estudiantes también se hizo escuchar. Alexandra Luna Correa, alumna del nuevo plantel, tomó el micrófono para recordar que esta universidad “representa una lucha histórica por educación pública y gratuita” y llamó a sus compañeros a no rendirse. Su mensaje, arrancó aplausos y más de una lágrima entre quienes conocen de cerca lo que cuesta llegar a la universidad.

Con diez licenciaturas disponibles y modalidades presencial y a distancia, la UNRC Naucalpan abre no solo aulas, sino también oportunidades, oportunidades que antes, para muchos jóvenes de esta región del Estado de México, simplemente no existían.

