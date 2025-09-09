Delfina Gómez inaugura la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Con
mochilas al hombro, cerca de 800 estudiantes comenzaron el ciclo escolar 2025-2
en el nuevo campus Naucalpan de la Universidad Nacional Rosario Castellanos
(UNRC), institución pública y gratuita que sigue creciendo con fuerza en el
Estado de México.
La inauguración oficial del campus no solo marcó el inicio
de clases, sino también un paso importante hacia una oportunidad más para los jóvenes
naucalpenses y de municipios cercanos. En el evento estuvieron presentes la
secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura
Ruiz Gutiérrez, Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional
Rosario Castellanos y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien
agradeció el respaldo del Gobierno Federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum
a este modelo educativo, destacando que invertir en educación “es invertir en
la transformación del país”.
Rosaura Ruiz, subrayó que apenas el 37% de los jóvenes en
EdoMéx logra ingresar a una universidad después del bachillerato, por debajo
del promedio nacional. “Por eso, una UNRC en cada estado no es un sueño, es una
meta”, dijo.
Más allá de cifras y discursos, la voz de los estudiantes
también se hizo escuchar. Alexandra Luna Correa, alumna del nuevo plantel, tomó
el micrófono para recordar que esta universidad “representa una lucha histórica
por educación pública y gratuita” y llamó a sus compañeros a no rendirse. Su
mensaje, arrancó aplausos y más de una lágrima entre quienes conocen de cerca
lo que cuesta llegar a la universidad.
Con diez licenciaturas disponibles y modalidades presencial y a distancia, la UNRC Naucalpan abre no solo aulas, sino también oportunidades, oportunidades que antes, para muchos jóvenes de esta región del Estado de México, simplemente no existían.
